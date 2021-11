Confcommercio chiama a raccolta i balneari: incontro con i vertici nazionali del Sib

Concessioni balneari, quale futuro?

In un momento di grande apprensione come questo per il settore, in seguito alla condanna espressa dalla commissione dell’Unione Europea per il rinvio della messa a gara delle concessioni demaniali e dopo la decisione del Governo con l’approvazione del Ddl Concorrenza, Confcommercio Grosseto ha organizzato per venerdì 12 novembre un imperdibile incontro rivolto ai gestori degli stabilimenti balneari, anche non associati Ascom, che si svolgerà alle 10.00 nell’aula magna del Polo universitario grossetano, in via Ginori 43 a Grosseto.

Aprirà i lavori il presidente nazionale del Sindacato italiano balneari Sib Confcommercio Antonio Capacchione, in collegamento da remoto, e seguirà l’intervento della presidente regionale della Toscana Stefania Frandi, che sarà per l’occasione a Grosseto per incontrare gli operatori della nostra provincia e per rispondere alle loro domande.

“Con il Sib – spiega Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto – aggiorneremo i presenti sulla situazione del settore, con un focus sulla nostra costa e sull’attività svolta dal sindacato a difesa dei titoli concessori. Al momento il Governo ha iniziato un necessario percorso conoscitivo sulle concessioni non inserendo la questione nel Decreto Concorrenza. Presto sarà realizzata una ‘mappatura’ delle concessioni in essere e poi saranno prese delle decisioni. Ovvio che la balneazione attrezzata, uno dei punti di forza del nostro turismo, deve continuare ad essere difesa, non è possibile lavorare serenamente con questa enorme incertezza che pesa sul futuro”.

L’incontro di venerdì mattina si dividerà in due parti. Dopo la parte pubblica, aperta a tutti gli interessati, seguirà l’assemblea ordinaria in cui gli associati di Confcommercio Grosseto saranno chiamati al rinnovo delle cariche sociali. Si voterà infatti per l’elezione del nuovo consiglio di Sib Grosseto, il quale a sua volta individuerà il nuovo presidente.

Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio Covid 19, l’associazione precisa che per prendere parte all’assemblea è obbligatoria l’esibizione del green pass, oltre all’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Per maggiori informazioni scrivere ad info@confcommerciogrosseto.it.