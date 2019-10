La Asl incontra i sindaci delle Colline dell’Albegna: “Reperibilità di psichiatria mantenuta, in arrivo nuove assunzioni”

Si è tenuta stamattina la Conferenza zonale dei sindaci all’ospedale di Orbetello, alla presenza della direzione aziendale al completo e del direttore di Zona Colline dell’Albegna. Vari i punti trattati nel confronto con i sindaci presenti, che hanno, come sempre, portato le istanze dei cittadini, alle quali l’Azienda ha dato risposte.

Maggiore attenzione è stata focalizzata su alcuni argomenti, tra cui il servizio di psichiatria territoriale. A tale proposito, la direzione ha rassicurato sul fatto che il servizio di reperibilità notturna e festiva viene mantenuto grazie all’impegno dei professionisti malgrado le difficoltà sul personale, tenuto conto che a breve sarà disponibile la graduatoria del concorso regionale di cui si sono tenute le prime due prove in questi giorni.

Il direttore generale ha ribadito che l’Azienda è impegnata a tutto tondo per sostituire le carenze di professionisti ed ha confermato allo stesso tempo l’estrema difficoltà che, attualmente, tutte le aziende sanitarie, e non solo la Sud Est, stanno affrontando per individuare personale da assumere.

L’azienda sta proseguendo con i concorsi delle strutture complesse anche per le Colline dell’Albegna. Venerdì 11 ottobre si svolgerà il concorso per il direttore della Medicina dell’ospedale di Pitigliano e, a breve, si svolgerà il concorso per il direttore del Pronto Soccorso di Orbetello.

Per quanto riguarda la Chirurgia di Orbetello, in vista delle dimissioni di due specialisti a fine anno, l’Azienda si è già mossa per avere aggiornamenti sulle graduatorie regionali in essere: è scaduto oggi il concorso regionale per Chirurgia e comunque, domani, sono previsti i colloqui per la mobilità in entrata per cinque posti di Chirurgia.