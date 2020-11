“Patto per l’Amiata”: Asea incontra l’assessore Leonardo Marras

Pochi giorni fa si è tenuto, in videoconferenza, l’incontro tra il direttivo di Asea e l’assessore allo sviluppo economico della Regione Toscana Leonardo Marras.

“La discussione con Marras è stata prolifica e sicuramente positiva – dichiara Renzo Verdi, presidente di Asea (Associazione per lo sviluppo economico dell’Amiata) – e ha rappresentato un altro passo in avanti verso la creazione di un nuovo modello di sviluppo che vogliamo chiamare ‘Patto per l’Amiata’“

Il prossimo appuntamento con Marras è programmato a breve, ma intanto l’associazione non perderà tempo

“L’assessore Marras si è dimostrato molto attento e interessato collaborare con noi, ma noi vogliamo dare alla Regione Toscana anche altri argomenti a supporto delle nostre idee – continua Verdi –: per questo continueremo ad approfondire le questioni già affrontate, concentrandosi sui temi cardine e tornando a coinvolgere tutti i nostri associati“.

“L’azione di Asea si muove anche su altri binari. Abbiamo già avuto modo di incontrare i sindaci di Castel del Piano, Santa Fiora e Roccalbegna. A breve contiamo di fare altri incontri anche con i sindaci restanti e con i presidenti delle due Unioni dei Comuni. Contemporaneamente l’impegno della nostra associazione non si ferma: tutti i settori dell’economia amiatina sono osservati speciali e siamo pronti a far sentire la nostra voce – termina Verdi -. Il nostro impegno per risolvere il grave problema riguardanti i tagli boschivi, che ha messo in grande difficoltà numerose imprese, è l’esempio di ciò che vogliamo mettere a servizio del nostro territorio”.