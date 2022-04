Verso le amministrative, “Argentario: Il progetto” incontra gli imprenditori della frazione

Continua la campagna di ascolto del gruppo “Argentario: il Progetto” che, in vista delle amministrative, sta moltiplicando le occasioni di confronto con la cittadinanza in vista di definire la nuova piattaforma programmatica e strutturare il complessivo piano di rilancio dell’Argentario.

Dopo l’appuntamento del Pozzarello, giovedì scorso è stata la volta di Porto Ercole, dove il gruppo, guidato dal consigliere Lugi Scotto, si è confrontato con una nutrita presenza di pubblico, composta per la gran parte dal tessuto produttivo locale. Presente l’Associazione imprenditori di Porto Ercole (Aipe), con il presidente Giancarlo Navoni, con il quale sono stati stabiliti importanti punti di contatto per individuare un percorso per il potenziamento dell’economia del Promontorio.

“I turismi rappresentano un’opportunità imperdibile per la nostra comunità – ha affermato Luigi Scotto -. Trascurati per troppo tempo come se fossero delle inutili appendici di interesse di poche persone, oggi il bike, il diving, lo yachting, il Caravaggio, il golf, il climbing, il luxury hospitality rappresentano pilastri su cui strutturare la piattaforma del nuovo incoming. Gli elementi e il potenziale ci sono, ci vuole solo benzina per mettere in movimento questi straordinari motori“.

“Abbiamo molto apprezzato – ha aggiunto Navoni – l’invito di ‘Argentario: il Progetto’ -. Così come saremo lieti di partecipare e di incontrare, in un prossimo futuro, tutti i soggetti politici, aspiranti a guidare il nostro amato Comune, i quali ci onoreranno della loro attenzione“.