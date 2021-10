Un’area wellness in paese: il progetto illustrato in un incontro pubblico

Il Comune di Monterotondo Marittimo ha indetto un’assemblea pubblica, in programma lunedì 25 ottobre, alle 17.30, al teatro del Ciliegio, per fare il punto sui lavori pubblici e presentare ai cittadini il nuovo progetto sull’area wellness.

L’incontro vedrà la partecipazione del sindaco Giacomo Termine e del progettista, l’architetto David Fantini. Per il Comune sarà l’occasione per condividere con la popolazione locale il progetto preliminare sul nuovo insediamento wellness che sarà realizzato accanto al Mubia.

“E’ l’ultimo grande progetto che abbiamo pensato per garantire a Monterotondo Marittimo un ulteriore salto di qualità in termini di offerta turistica, dopo gli investimenti dell’amministrazione comunale sul Mubia, sul Parco delle Biancane e sulla biblioteca comunale – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo –. I percorsi benessere legati all’acqua sono attrattivi se collocati in luoghi di particolare pregio ambientale e in questo senso Monterotondo Marittimo, con le sue manifestazioni geotermiche naturali, avrà un appeal straordinario. L’area wellness sarà un volano turistico ed economico importante per il futuro del nostro comune“.