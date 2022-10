Prevenzione delle truffe: i Carabinieri istruiscono gli anziani in un incontro pubblico

L’Arma dei Carabinieri, ed in particolare il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Follonica, ha coinvolto l’amministrazione comunale e interessato l’Auser Filo d’Argento della città per organizzare un momento di approfondimento e sensibilizzazione rivolto agli anziani.

Giovedì 27 ottobre, alle 17, in sala Tirreno, infatti, ci sarà un incontro pubblico organizzato allo scopo di tutelare i cittadini, ed in particolare quelli più esposti come gli anziani, mettendoli in guardia rispetto alle truffe, alle rapine e ai raggiri, reati che, a fronte di un dato statistico favorevole, rimangono un elemento che condiziona fortemente il sentimento di sicurezza dei cittadini.

In questa ottica l’Arma dei Carabinieri vuol proseguire i percorsi già intrapresi in precedenza, con incontri con la cittadinanza, e quello di giovedì ne è un esempio.

L’ingresso è libero.