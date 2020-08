Verso le Regionali: talk show dei candidati della Lega con l’eurodeputato Antonio Maria Rinaldi

Send an email

Sarà l’eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi, uno degli economisti più ricercati del panorama televisivo, il protagonista della serata di campagna elettorale che si svolgerà domani sera (mercoledì 26 agosto) alle 21, al Giardino del Torrione di Magliano in Toscana.

Rinaldi sarà intervistato dal giornalista Antonello Angelini in vista della competizione per le regionali, spaziando dal locale all’Europa. Con Rinaldi saranno presenti a Magliano l’onorevole Mario Lolini ed i candidati della Lega per il consiglio regionale Andrea Ulmi, Diego Cinelli, Francesca Travison e Paola Piu.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle distanze di sicurezza ed è richiesto l’utilizzo della mascherina in conformità alle ultime disposizioni del Ministero della Salute.