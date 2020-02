Martedì 11 febbraio, come da programma, Andrea Benini, candidato sindaco a Follonica del centrosinistra, farà visita al quartiere di Zona Nuova per incontrare i cittadini. L’appuntamento è per le 17 davanti al bar Jolly, in via Litoranea 33.

Il calendario degli incontri di quartiere può essere visionato anche sul sito www.andreabenini.eu o sulla pagina Facebook Andrea Benini per Follonica.