Verso il ballottaggio: Andrea Benini incontra i residenti della 167 Ovest

E’ in programma per giovedì 30 gennaio, alle 17, nella galleria del centro commerciale della 167 Ovest di Follonica, l’incontro tra Andrea Benini, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, e i cittadini.

Un modo per ascoltare le richieste dei partecipanti e presentare l’ambizioso progetto per la creazione del polo sociale, avviato dalla giunta Benini nei sei mesi di mandato espletati. Portare servizi in un quartiere molto popoloso, avvicinare le istituzioni ai cittadini e dare nuova vita al centro commerciale: sono questi gli obiettivi che Andrea Benini e la sua coalizione di centrosinistra, si sono posti per il quartiere 167 Ovest.

“Ci siamo mossi – spiega Benini – per creare negli spazi attualmente non utilizzati del centro commerciale un polo del sociale. Abbiamo coinvolto il Coeso Società della Salute che porterà avanti il progetto e, in breve tempo, darà vita a un centro servizi e un punto di riferimento per le associazioni della città“.

Troveranno spazio nel nuovo polo, infatti, i servizi di segretariato sociale, attualmente nelle sede del distretto sanitario, lo sportello Info immigrati, ospitato adesso al Casello idraulico, ma anche le associazioni dei cittadini che ne faranno richiesta e uno spazio polifunzionale da usare per incontri, convegni, per attività fisica adattata per persone anziane o appuntamenti per i giovani.

Dopo Senzuno e la 167 Ovest, gli incontri nei quartieri proseguiranno nelle prossime settimane a Cassarello e Salciaina.