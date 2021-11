“AncorAccesa”: incontro finale del progetto, come partecipare

È in programma on line lunedì 29 novembre, alle 18, l’incontro finale di restituzione del percorso partecipativo “AncorAccesa – Tutela e promozione del comprensorio del lago dell’Accesa“, promosso dal Comune di Massa Marittima, su sollecitazione di un gruppo di cittadini e co-finanziato dall’Autorità per la garanzia e la promozione della partecipazione della Regione Toscana ai sensi della L.R. 46/2013.

Questo evento finale servirà a restituire i risultati del lavoro svolto, che ha portato anche alla costituzione della Carta del Lago.

Per iscriversi all’incontro e ricevere il link di partecipazione è necessario compilare il seguente breve modulo: http://bit.ly/ancoraccesa