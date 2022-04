Rincaro energia e materie prime: il Comune incontra l’Ance per strategie di sostegno

Si è svolto in questi giorni l’incontro tra l’amministrazione comunale, gli uffici e Ance Grosseto, associazione dei costruttori edili.

Quella con l’Ance è la prima di un giro di riunioni che il Comune dei Grosseto ha voluto instaurare con le associazioni di categoria del territorio, in seguito al momento di confronto che ha visto gli stakeholder grossetani dialogare con l’Ente e la Prefettura circa le difficoltà legate al rincaro delle materie prime e l’incremento dei costi energetici.

Nell’ambito dell’incontro sono state stabilite alcune misure da inserire nei capitolati e nei bandi attivati dall’amministrazione per monitorare ed allineare il più possibile l’aumento dei prezzi, in modo da evitare che le gare possano andare deserte per insufficiente copertura economica, oppure che gli appalti non vadano a buon fine per possibili contenziosi. È stato inoltre ribadito l’impegno ad utilizzare anche gli strumenti dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dell’appalto integrato.

La delegazione dell’associazione, composta dal presidente Rossano Massai e dal direttore Mauro Carri, ha “apprezzato sia la celerità dell’incontro che proponemmo alla presenza del Prefetto per analizzare l’implementazione degli investimenti del Pnrr, che i contenuti tecnici ed economici approfonditi con il qualificato supporto del segretario generale del Comune di Grosseto e del responsabile dell’ufficio tecnico. Questi confronti potrebbero rappresentare un metodo positivo per valorizzare e sostenere l’imprenditoria locale.“

L’obiettivo, inoltre, è quello di evitare tempi improduttivi durante la fase progettuale, delle procedure di gara e nell’esecuzione dei lavori, proprio per scongiurare anche ulteriori incrementi dei prezzi. Per questo motivo verrà chiesto un intervento ad Anci per chiedere agli enti terzi coinvolti nei procedimenti di approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche di razionalizzare le proprie tempistiche affinché non influenzino le durate e l’esecuzione degli appalti.

“Avere un rapporto diretto con le associazioni di categoria è di fondamentale importanza per favorire la ripresa del territorio e lo sviluppo di strategie per fare di Grosseto una città competitiva a livello nazionale – afferma il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’acuirsi delle tensioni geopolitiche internazionali ha messo a dura prova il settore produttivo italiano, con perdite ingenti di fatturato che rischiano di mettere in ginocchio le imprese che hanno lavorato duramente per superare il periodo Covid. Come amministrazione vogliamo dialogare a tu per tu con i rappresentanti degli imprenditori, mettendoci a disposizione, definendo alcune azioni comuni, laddove possibile per le competenze degli enti locali, per aiutare le aziende a contenere i danni legati alla crisi globale. L’incontro proficuo con Ance va proprio in questa direzione”.