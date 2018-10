“In campo contro l’Alzheimer”: incontro di Unicoop Tirreno alla Misericordia

Nell’ambito della campagna Coop–Airalzh “Non ti scordare di me“, il Comitato soci Unicoop Tirreno di Albinia organizza l’incontro pubblico “In campo contro l’Alzheimer. Uno stile di vita sano può fare la differenza per il nostro benessere”, in programma martedì 23 ottobre, alle 17, nella sala conferenze della Confraternita della Misericordia “Simone Crociani”, in via Maremmana 25/A ad Albinia.

Intervengono Giancarlo Crociani, Governatore della Misericordia, Valeria Magrini, responsabile territoriale dei soci Unicoop Tirreno, il dottor Alessio Faralli, Ph.D-neuropsicologo, la dottoressa Irene Del Ciondolo, medico specialista in scienza dell’alimentazione.

In coerenza con il suo sistema di valori e il suo impegno nel sociale, Coop sostiene la ricerca sull’Alzheimer in maniera attiva attraverso la campagna «Non ti scordar di te».