Agricoltura, il sindaco incontra l’assessore Saccardi: “Ecco le proposte per fronteggiare crisi”

“Oggi ho incontrato in videoconferenza l’assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi, una persona disponibilissima, molto gentile e preparata, che ha già informato il collega Leonardo Marras, subito attivatosi“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“L’appuntamento ha avuto l’intento di portare in Regione le esigenze del mondo dell’agricoltura maremmana in un momento di difficoltà legata all’emergenza Coronavirus, con la richiesta di provvedimenti concreti – spiega il sindaco -. Massima sinergia quindi tra istituzioni, nella speranza che le istanze maremmane vengano accolte. La Regione, attraverso l’assessore Saccardi e l’interessamento di Marras, ha dimostrato grande disponibilità. In particolare ho chiesto alla Regione di prevedere, nell’ambito del Psr di prossima stesura, uno stanziamento di risorse per progetti finalizzati alla Piana maremmana analogamente a quanto avvenuto per la Piana fiorentina, che prevedeva l’aggregazione tra progetti pubblici e privati per affrontare a livello territoriale specifiche criticità ambientali e valorizzare il ruolo svolto dalle aziende agricole nella riqualificazione ambientale del territorio”.

“Un’altra richiesta di fondamentale importanza a supporto degli agriturismi è stata avanzata: ho infatti chiesto all’assessore Saccardi di valutare la possibilità di introdurre nel redigendo Piano operativo, per quelle aziende dotate di più centri aziendali, disposizioni che prevedano di poter fare trasferimenti di volumetria in percentuale libera, o di modificare urgentemente la norma rispetto alla Legge regionale 80/2020. Questo consentirebbe di riutilizzare la porzione di fabbricati eccedente e non più funzionale all’attività agricola in modo da potenziare un ‘reddito connesso’ – sottolinea Vivarelli Colonna -. E poi sarebbe necessario un intervento comunitario che favorisca la transazione digitale, con l’implementazione delle attrezzature e del know-how conoscitivo delle aziende agricole. Questo tipo di investimento è stato infatti ulteriormente ostacolato dal fatto che la Commissione europea non ha reso cumulabili le provvidenze comunitarie del Psr con il credito di imposta 4.0“.

“Ringrazio gli assessori regionali Stefania Saccardi e Leonardo Marras – termina il sindaco – per l’accurata attenzione rivolta alla Maremma“.