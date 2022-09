Verso le politiche: il Pd organizza due iniziative pubbliche

In merito alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre, il Pd di Massa Marittima ha organizzato le seguenti iniziative, che si svolgeranno nei prossimi giorni.

Domenica 11 settembre, a Niccioleta (frazione di Massa Marittima), alle 10.30, Enrico Rossi (candidato per il collegio uninominale alla Camera) e Vannino Chiti (ex presidente della Regione Toscana ed ex ministro) incontreranno i cittadini a Niccioleta, luogo purtroppo noto per la strage compiuta da fascisti e nazisti nei giorni 13 e 14 giugno 1944. Parteciperanno residenti rimasti orfani a causa di quel massacro e un deportato sopravvissuto ai campi di concentramento. Il ritrovo è previsto al centro sociale della frazione “Bar Insieme”; successivamente verrà visitato il villaggio e, in particolar modo, il cippo dove avvenne la fucilazione dei primi sei minatori.

Lunedì 12 settembre, a Massa Marittima, alle 18, nel Giardino di Norma Parenti, Laura Boldrini (capolista alla Camera nel collegio plurinominale), Luca Sani (parlamentare) e Lidia Bai (segretaria dell’Unione comunale del Pd di Massa Marittima) incontreranno cittadini e simpatizzanti, dove parleranno di “Lavoro, ambiente e diritti. I valori della Costituzione per il futuro dell’Italia”.