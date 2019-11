Al via domani gli incontri pubblici di educazione ambientale nelle frazioni

Partiranno domani da Braccagni il ciclo di incontri pubblici realizzati dall’assessorato all’Ambiente nelle frazioni del territorio.

La volontà dell’Amministrazione è quella di illustrate le corrette metodologie che ciascun cittadino dovrà adottare per il conferimento dei rifiuti prodotti, siano essi domestici che non domestici, purché assimilati ai rifiuti urbani. Oltre a dare indicazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti, attraverso anche l’utilizzo dell’applicazione GrossetoClean, sarà spiegato il funzionamento dei nuovi cassonetti stradali che, nel corso del 2020, sostituiranno progressivamente quelli attualmente presenti.

Nell’occasione si presenterà anche il progetto “Braccagni e Montepescali Clean” che permetterà a ciascun cittadino di contribuire fattivamente al bene della propria comunità. L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Grosseto promuoverà, quindi, un’intera giornata dedicata alla pulizia del proprio paese. L’iniziativa intende perseguire una duplice finalità: prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo ed offrire una seconda vita ai rifiuti.

A Braccagni l’incontro è in programma per domani, giovedì 14 novembre alle 17:30, nei locali gestiti dal Centro Sociale Gli Anta in viale dei Garibaldini 38.

I prossimi incontri sono così calendarizzati: Istia e Casalecci il 18 novembre alle 18:30; Alberese e Rispescia il 20 novembre alle 18; Roselle il 22 novembre alle 18; Marina e Principina il 29 novembre alle 17.