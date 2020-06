Verso il Piano strutturale e il Piano operativo: gli incontri con i cittadini ripartono dalle frazioni. Il programma

Dopo lo stop a causa dell’emergenza sanitaria, ripartono gli incontri territoriali legati al percorso partecipativo per il rinnovo del Piano strutturale e del Piano operativo.

“Il percorso partecipativo riparte dalle frazioni – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’urbanistica, Fabrizio Rossi -. Con la giusta sicurezza, garantendo il distanziamento sociale, si può tornare a pensare al futuro. Ricordiamo ai cittadini che la loro partecipazione è di fondamentale importanza per costruire la Grosseto del futuro: le segnalazioni e i suggerimenti di chi vive quotidianamente il territorio rappresentano infatti uno strumento prezioso per disegnare una Grosseto che sia veramente su misura della collettività“.

Gli incontri si terranno nelle frazioni, in spazi all’aperto come i campi sportivi, per garantire ai cittadini il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Questo il calendario degli appuntamenti:

25 giugno, ore 18-20, al campo sportivo di Batignano, per le frazioni di Batignano e Nomadelfia;

29 giugno, ore 18-20, al campo sportivo di Istia – Campini di via del Peruzzo, per le frazioni di Istia e Casalecci;

30 giugno, ore 18-20, al campo sportivo di Alberese, per le frazioni di Alberese e Rispescia;

primo luglio, ore 18-20, al pattinodromo di via Montreuil, a Marina di Grosseto, per le frazioni di Marina e Principina;

2 luglio, ore 18-20, al campo sportivo di Braccagni, per le frazioni di Braccagni e Montepescali.

Per garantire una migliore organizzazione degli incontri è consigliato indicare la volontà di partecipazione al link bit.ly/3ehcBKa, oppure mandando una mail all’indirizzo simurg@simurgricerche.it.

Il Comune raccomanda ai partecipanti di venire dotati di mascherina personale.