“InsiemeversoDante21”: “La Maremma per Dante” si presenta in diretta streaming

Giovedì 7 maggio, dalle 16.00 alle 18.00, nel corso di una serie di videoconferenze su Instagram, alcuni referenti del comitato organizzativo “La Maremma per Dante” interverranno in diretta per illustrare le motivazioni che sono alla base del loro coinvolgimento nel progetto ideato per celebrare il settimo centenario dantesco nel 2021.

Il comitato si è costituito a novembre del 2019 e si sono già tenuti diversi incontri per tracciare le linee portanti dell’iniziativa. Il lavoro progettuale avanza secondo modalità dettale dalle condizioni che l’attuale situazione di emergenza impone. Il ricorso alla rete informatica, unico canale possibile per mantenere i contatti tra gli organizzatori, si è rivelato anche un ausilio interessante per comunicare con i cittadini di Grosseto e con i simpatizzanti, al fine di sollecitare l’attenzione verso il legame tra il territorio e l’età di Dante.

Dopo una prima incoraggiante esperienza in occasione della Giornata mondiale del Libro, il 23 aprile scorso, si è pensato di offrire una nuova serie di collegamenti con i rappresentanti delle diverse istituzioni pubbliche e private che collaborano nell’organizzazione degli eventi previsti per il 2021.

Le dirette Instagram si svolgeranno in tre diverse giornate, durante il mese di maggio, giovedì 7 maggio, venerdì 15 maggio e giovedì 21 maggio, in modo da dar spazio alle tante voci che animano il comitato e che concorrono alla programmazione di attività culturali, artistiche, musicali e turistiche.

I collegamenti della giornata di giovedì 7 maggio saranno:

ore 16 – Anna Bonelli, direttrice della biblioteca Chelliana, a nome anche dell’assessore alla cultura della città di Grosseto;

ore 16.30 – Gabriella Papponi Morelli, presidente del Polo universitario grossetano;

ore 17 – Chiara Valdambrini, direttrice scientifica del Museo archeologico e d’arte della Maremma;

ore 17.30 – Mario Monaci, presidente del comitato Dante Alighieri di Grosseto.

Per informazioni: