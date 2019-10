Tornano gli incontri dei gruppi di lettura “ChelLibro!” promossi dalla Biblioteca Chelliana

Ripartono gli appuntamenti con “ChelLibro!“, l’iniziativa ideata dalla Biblioteca Chelliana che dal 2016 riunisce gli appassionati di libri in gruppi di lettura e che già da subito ha visto una partecipazione numerosa e sentita.

Mercoledì 13 novembre alle 17.30 si parlerà del libro “Un amore” di Dino Buzzati, mentre sabato 16 novembre alle 10.30 verrà inaugurato il gruppo “ChelLibro! In giallo”, dedicato agli amanti del poliziesco e del thriller. Il primo appuntamento di questo gruppo verterà sul romanzo di Gianrico Carofiglio “Testimone inconsapevole”.

Gli appuntamenti si terranno alla Biblioteca comunale Chelliana; la partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. Un Gruppo di Lettura è formato da persone che leggono un libro in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si confrontano le emozioni provate. Tutti i membri del gruppo possono partecipare al dibattito, scambiando i propri punti di vista intorno alla stessa lettura. Il Gruppo di Lettura, non è costituito necessariamente sempre dalle stesse persone, ma anche da lettori che di volta in volta si uniscono o si allontanano.

La filosofia di “ChelLibro!” prevede che i libri letti dai partecipanti vengano presi in prestito in biblioteca, anche attraverso l’interprestito con le biblioteche della rete provinciale.

Per ulteriori informazioni: tel. 0564/488055, [email protected]