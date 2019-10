La giunta riceve i cittadini nelle frazioni: come richiedere un appuntamento

Gli assessori e i consiglieri comunali con delega ricevono i cittadini nelle frazioni di Scarlino.

Dal mese di novembre è possibile prenotare un appuntamento con la giunta – o con un esponente di maggioranza in particolare – chiamando la segreteria comunale, al numero 0566.38508.

Il primo venerdì del mese gli assessori e i consiglieri comunali saranno a Scarlino Scalo, nelle stanze dell’ex scuola primaria di via Matteotti, mentre il terzo venerdì del mese il ricevimento sarà al Puntone, nella stanza comunale della galleria commerciale del porto turistico. Gli orari di ricevimento vanno dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19 per dare la possibilità a tutti di parlare con i vertici dell’amministrazione comunale.

«Per motivi organizzativi sia io che la mia giunta siamo ogni giorno in municipio, quindi nel capoluogo – spiega il sindaco Francesca Travison –, e anche se non mancano certo i contatti con tutta la cittadinanza, anche con chi vive nelle frazioni, vogliamo rendere ancora più semplice il dialogo con gli amministratori andando nelle frazioni per ricevere i cittadini che hanno da dire qualcosa all’amministrazione comunale. Resta inteso che qualora ci fossero problemi o criticità da segnalare nell’immediato sono attivi i canali istituzionali, il sito web, i profili Facebook e Instagram del Comune di Scarlino, così come le mail personali di ogni esponente della maggioranza. Siamo a disposizione per ascoltare e cercare di risolvere problemi, ma anche e soprattutto per raccogliere idee e proposte di chi vive, lavora o è semplicemente affezionato a Scarlino».