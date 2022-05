“Io comunico, tu comunichi… noi comunichiamo!”: due appuntamenti per sostenere la genitorialità

Il Comune di Capalbio invita i cittadini a partecipare ai due incontri di “Io comunico, tu comunichi… noi comunichiamo!“, un progetto promosso dall’associazione Centro per le difficoltà di apprendimento (Cda).

L’obiettivo è quello di sostenere la genitorialità, sensibilizzando le famiglie su alcune tematiche che possono riguardare la relazione con propri figli, con al centro della dialettica il confronto tra i genitori e alcuni esperti. Il Cda è formato da un’equipe multidisciplinare, formata da varie figure professionali, come counselor, counselor trainer, pedagogisti clinici, psicologi ed esperti dell’apprendimento rivolti allo studio in ambito di difficoltà di apprendimento o disturbi di quest’ultimo.

Gli incontri saranno gratuiti e si svolgeranno nella sala del Consiglio del Comune di Capalbio: il primo si terrà martedì 31 maggio, alle 18: il secondo, invece, si svolgerà nel mese di settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Centro per le difficoltà di apprendimento, in via Aurelia Nord 60 a Grosseto, oppure scrivere all’indirizzo cdagrosseto@gmail.com.