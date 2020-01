Verso l’approvazione del bilancio: Fiorenzo Dionisi incontra i cittadini

“In attesa che la Giunta approvi lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2020 e, soprattutto, come da impegno preso con l’approvazione della relazione programmatica in Consiglio comunale ad inizio mandato dell’amministrazione del sindaco Mirco Morini, se pur in ritardo, ho organizzato degli incontri con i cittadini del territorio comunale”.

A dichiararlo è Fiorenzo Dionisi, consigliere comunale del gruppo indipendente “Fiorenzo: con i cittadini e per i cittadini”,

“Durante le riunioni, dove è auspicabile una numerosa presenza di cittadini, presenterò alla popolazione le linee guida delle proposte da me elaborate, per un confronto con la popolazione, dove spero di ricevere i suggerimenti sul merito, oltre a venire a conoscenza di nuove e specifiche necessità di cui ogni frazione ha bisogno – spiega Dionisi -. Tutto ciò per inoltrare al sindaco e alla Giunta una proposta più coerente possibile con i reali bisogni dei cittadini, in attesa della convocazione del Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione, e con la speranza che venga presa in considerazione. Visto che al bilancio di previsione per l’anno 2020 è necessario allegare il piano triennale delle opere – 2020/2022 – (Dup), lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, è doveroso ascoltare i suggerimenti di chi vive in prima persona il territorio, oltre alla necessità di integrare il piano con gli interventi strutturali che, recentemente, sono diventati non più rinviabili“.

Questo il calendario degli incontri di Fiorenzo Dionisi: