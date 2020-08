Verso le Regionali: i prossimi appuntamenti di Donatella Spadi

“Iniziamo la settimana con un calendario ricco di appuntamenti, pieno di incontri utili per raccogliere informazioni, per capire come poter migliorare la nostra bellissima provincia“.

Queste le parole di Donatella Spadi, candidata del Pd al Consiglio regionale per la provincia di Grosseto, relativamente ai prossimi due appuntamenti in calendario la prossima settimana. Le iniziative scattano lunedì 31 agosto, alle 10.30, davanti all’ospedale di Massa Marittima. “L’occasione per parlare di sanità, dell’importanza di quegli ospedali, che io definisco di ‘prossimità’, troppe volte lasciati in disparte ma, allo stesso tempo, indispensabili per fornire un migliore supporto sanitario – dichiara Donatella Spadi -. Durante la mia presenza all’ospedale di Massa Marittima, ci sarà spazio per domande e riflessioni dei cittadini. Come ho sempre detto: all’interno della mia esperienza politica ci sarà sempre un momento dedicato al dialogo, all’ascolto ed il confronto, indispensabili per capire meglio le varie problematiche legate al nostro territorio”.

Il secondo appuntamento si terrà, invece, giovedì 3 settembre, alle 18, alla biblioteca comunale della Ghisa a Follonica. A seguire, alle 18.10, Spadi visiterà il museo Magma. “Un appuntamento importante per parlare di Follonica – spiega la candidata -. L‘occasione per confrontarsi e non solo, anche per parlare di una città che non è solo luogo di mare, ma è anche città industriale“.

La serata di giovedì 3 settembre proseguirà alle 20 con una cena all’hotel Piccolo Mondo. Per poter partecipare alla cena sarà possibile prenotarsi contattando il seguente numero telefonico: 349.8248846.