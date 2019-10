“Incontri di sostegno alla genitorialità nel primo anno di vita del bambino”: quattro appuntamenti a Orbetello

Si è svolto la scorsa settimana il primo dei quattro “Incontri di sostegno alla genitorialità nel primo anno di vita del bambino”, organizzati da un gruppo di professionisti della Asl Toscana sud est al Consultorio di Orbetello presso l’ospedale San Giovanni di Dio.

Gli incontri, finanziati con il progetto Fondi Famiglia 2018 assegnati dal Dipartimento Politiche per la Famiglia, saranno condotti dalla psicologa, Agnese Mattera; dall’assistente sociale, Federica Donati e dall’educatrice professionale, Manuela Detti.

Si tratta di un ciclo di appuntamenti volti ad aiutare i neo-genitori attraverso l’informazione, la promozione di buone prassi, la condivisione di esperienze, valorizzando la relazione genitoriale. Con questi incontri si vuole fornire ai genitori uno stimolo per riflettere su loro stessi e sulle modalità che hanno di interagire con i figli, al fine di creare i presupposti per una buona relazione. Rappresenta un’importante occasione di incontro tra i Servizi del territorio e la comunità, promuovendo la conoscenza, il senso di affiancamento e supporto in questa delicata fase.

“L’obiettivo è creare un clima favorevole in cui i genitori possano sentirsi fiduciosi di esplorare le proprie capacità genitoriali, prendendosi cura di sé e di riflesso dei propri figli” – afferma la psicologa, Agnese Mattera.

Un altro importante spazio verrà fornito all’informazione, in particolare ai servizi per la prima infanzia presenti sul territorio ed alle forme di tutela alla maternità e genitorialità.

“Si tratta di un bel progetto che sottolinea l’importanza della prevenzione e il ruolo dei servizi sociali integrati con quelli sanitari in questo ambito, che si pone come proattivo puntando difatti sul ‘prima’ e non solo sul momento della presa in carico – afferma Lia Simonetti, direttore Servizi Sociali Asl Toscana sud est –. Gli incontri servono per accompagnare i genitori verso la relazione che hanno e avranno con i propri figli, dando loro degli strumenti per gettare le basi di un rapporto consapevole”.

Di seguito il programma con le prossime date:

– secondo incontro: martedì 26 novembre, ore 15, “Piaceri condivisi e attività per ricaricarsi”;

– terzo incontro: martedì 28 gennaio 2020, ore 15, “Sostegno familiare e sociale”;

– quarto incontro: martedì 25 febbraio 2020, ore 15 “Preoccupazioni dei genitori, difficoltà incontrate ed evoluzione genitoriale”.