“Crescere in Cna”: tornano gli incontri gratuiti organizzati dai giovani imprenditori

Per far crescere la propria attività servono competenze e formazione. Per questo, prosegue “Crescere in Cna“, una serie di incontri formativi gratuiti promossi dai giovani imprenditori di Cna Grosseto e pensati proprio per fornire agli associati gli strumenti utili per aumentare la propria forza sul mercato.

Venerdì 18 marzo, quindi, dalle 17 alle 19, si parla di “Modelli di business scalabili: cosa significa e come realizzarli“, con Gualtiero Fantoni, ricercatore e docente all’Università di Pisa, mentre venerdì 8 aprile il focus sarà sul controllo di gestione e gli incentivi alle imprese.

“Abbiamo deciso di proporre una serie di temi da approfondire perché siamo convinti che la formazione e l’aggiornamento siano tra i principali elementi di crescita – dichiara Michele Agostini, presidente dei giovani imprenditori di Cna Grosseto -. Il periodo che stiamo vivendo, con la crisi sanitaria ancora in corso e la guerra in Ucraina, con tutte le conseguenze in termini di costi e materie prime che ne conseguono, non è certo tra i più facili, ma sul territorio c’è tanta voglia di fare e anche di mettersi al riparo delle eventuali conseguenze negative determinate dalla situazione internazionale”.

Nell’incontro di venerdì prossimo, il professor Fantoni parlerà del modello di impresa adeguato per aumentare le dimensioni della propria attività, senza bisogno di impiegare risorse economiche aggiuntive rispetto all’accresciuto volume d’affari.

Per partecipare all’incontro si può contattare Cna Grosseto, inviando un’email a d.pizzetti@cna-gr.it o chiamando il numero 335.1474729.