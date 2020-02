Controllo di vicinato: al via gli incontri di formazione. Il programma

L’Associazione Controllo del vicinato nazionale Acdv (www.acdv.it) ed il coordinamento provinciale dei gruppi di Controllo del vicinato di Grosseto, con la collaborazione del Comune di Grosseto, organizzano tre serate didattico-conoscitive del Controllo del vicinato. Gli incontri saranno effettuati dai soci dell’Acdv nazionale (Associazione Controllo del vicinato) e dai formatori: quello comunale, Florindo Rosa, quello provinciale, Alberto Lazzeretti, e quello nazionale, il Colonnello Enzo Musardo.

Gli incontri sono previsti dal programma “Cdv Gr 2020 – Nuova Grosseto Insieme” e scaturiscono dalla collaborazione con il Comune, sinergia ufficializzata attraverso il Protocollo d’intesa siglato recentemente tra il sindaco Vivarelli Colonna e l’ex Prefetto di Grosseto Cinzia Torraco.

Queste serate vedranno la partecipazione di coordinatori, vice e di di tutti gli aderenti all’ormai nota rete provinciale di amicizia e buon vicinato.

Saranno tre le serate previste per il mese di febbraio. Ad ogni incontro saranno presenti referenti delle Forze dell’Ordine. La formazione è completamente gratuita ed inizierà alle 18, terminerà quindi alle 20.

La prima delle serate si terrà mercoledì 5 febbraio. Tutti gli eventi formativi si terranno al ristorante Gli Attortellati, lungo la Strada Provinciale n. 40 della Trappola, a Grosseto.

Durante il primo appuntamento sarà ospite il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, Comandante della Stazione di Braccagni-Montepescali, Marco Caprio, che racconterà alcune delle esperienze di collaborazione con i cittadini nella sicurezza partecipata a Braccagni, ed in particolare, insieme al coordinatore del Controllo di vicinato di Braccagni-Montepescali Loreno Baroni, ricorderà alcuni episodi particolari, come il ritrovamento di una Fiat 500, rubata tempo fa a Massa Marittima, subito rintracciata dai Carabinieri dopo una brillantissima operazione.

Presenteranno e modereranno l’incontro i coordinatori Samuele Bartoletti (del Controllo di vicnato San Guglielmo) e Francesco Liccardo (del Controllo di vicinato Barbanella-Verde Maremma).

“Alle 20, quindi, la direzione del locale che ci ospiterà, e precisamente il titolare e vice coordinatore del Controllo di vicinato Massimiliano Pepi, che ringraziamo per la grande disponibilità, ha organizzato un apericena-debriefing per chi si vorrà trattenere con noi. Simpatizzanti e curiosi potranno partecipare sia alla alla prima parte, che alla cena – si legge in una nota degli organizzatori -. Ricordiamo nell’occasione che nella nostra provincia sono presenti ed operativi da tempo i seguenti gruppi di Controllo di vicinato: Amiata, San Guglielmo Castiglione della Pescaia, San Niccolò Roccastrada, San Giuliano Gavorrano, Grosseto Chiocciolaia-Cernaia-Squadre Basse, Parco diversivo – Pace, centro storico, Rispescia-Alberese, Aurelia Antica-stadio-Gorarella, Barbanella-Verde Maremma, Marina-Principina“.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 0564.400059 e 339.7239258.