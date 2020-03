Cascate del mulino, il comitato termina gli incontri: “Serve confronto con il Comune”

È terminato ieri sera il ciclo di incontri del comitato cittadino #SaveSaturnia con un’ultima assemblea nella frazione di Marsiliana.

“Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno dato vita ad un contraddittorio estremamente interessante sulla futura gestione dell’area delle cascate del Mulino, in ottica dell’imminente scadenza del comodato d’uso tra terme di Saturnia e Comune di Manciano – dichiara il comitato in un comunicato –. Siamo arrivati a oltre 150 tesserati, che hanno deciso di sposare la nostra causa, sostenendo apertamente la richiesta di informazioni sul progetto di un parcheggio di 2 ettari e mezzo nella vallata di Saturnia, annunciato dall’amministrazione. Il nostro impegno nei prossimi giorni sarà quello di produrre un documento che riassuma tutte le istanze emerse e di portarlo nuovamente all’attenzione del consiglio comunale“.

“Il primo dato venuto fuori dal confronto è la mancanza d’informazione da parte delle istituzioni, in tutte le frazioni la cittadinanza ha espresso un rammarico per un’assenza di dialogo con la giunta comunale e con il sindaco di Manciano Mirco Morini – prosegue la nota -. Nei vari incontri è stata confermata l’assoluta necessità di garantire la gestione pubblica dell’area delle cascate e sono emerse molte considerazioni che riguardano lo sviluppo turistico a 360 gradi del territorio. Le cascate devono essere il fiore all’occhiello del comune di Manciano, inserite all’interno di un progetto di sviluppo a più ampio respiro, che valorizzi tutto il patrimonio naturalistico, archeologico, storico, artistico ed enogastronomico. I nostri concittadini hanno condiviso il giudizio sulla mancanza di lungimiranza in merito alla scelta di vincolare 100mila euro per un parcheggio nella vallata di Saturnia, in assenza di una progettualità e di una visione complessiva sullo sviluppo della zona“.

“Il comitato annuncia che chiederà nuovamente un incontro pubblico all’amministrazione comunale per ottenere un doveroso confronto sull’argomento. L’interesse del comitato #SaveSaturnia sarà quello di porsi sempre come stimolo per un percorso partecipato e trasparente con il Comune, affinché il territorio di Manciano e le cascate del Mulino abbiano la giusta valorizzazione e regolamentazione che meritano. Cogliamo l’occasione per comunicare che a breve verrà resa nota la data dell’assemblea dei soci aperta a tutti per concordare future azioni – termina il comunicato -. Ringraziamo i privati, le associazioni e le aziende che ci hanno ospitato e supportato nella nostra azione di informazione e confronto con la cittadinanza sul futuro del nostro territorio”.