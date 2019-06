Concorso Estar per infermieri: la Cisl organizza due incontri formativi

Un concorso per diventare infermieri all’Azienda Usl Toscana sud est. Lo ha indetto l’Estar Toscana per assumere un collaboratore professionale infermiere, categoria D, a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione scadranno il 4 luglio e per aiutare gli aspiranti infermieri a sostenere l’esame la Cisl Funzione pubblica di Grosseto organizza due incontri formativi con docenti del settore sanitario.

“Pensiamo che saranno molte le domande di partecipazione che arriveranno all’ente – spiega Luciano Biscottini, segretario della Cisl Funzione pubblica di Grosseto – ed è quindi probabile che sia effettuata una preselezioni dei candidati su materie specifiche. Per questo abbiamo deciso di organizzare una formazione, utile per chi vorrà partecipare al concorso“.

I due incontri formativi si terranno nel pomeriggio nella sede di via Senegal, in date ancora da stabilire, nel mese di giugno e luglio. Per poter fissare il calendario è necessario raggiungere un minimo di venti partecipanti. Per manifestare il proprio interesse e aderire è possibile telefonare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 392.3071892.

Per consultare il bando di concorso è possibile visitare il sito dell’Estar, all’indirizzo www.estar.toscana.it, seguendo il percorso “Concorsi e selezioni in atto” – “Concorsi pubblici” – “Concorsi comparto”