“Aperture”: al via il ciclo di incontri sul mondo della fotografia

Mercoledì 19 giugno, alle 21.30, si inaugura al CityLab di Grosseto (in Chiasso delle Monache 11b), il ciclo di incontri con fotografi documentaristi e fotogiornalisti che hanno realizzato progetti a lungo termine su tematiche di rilevanza sociale, testimonianze che sempre più di rado arrivano al grande pubblico.

“Aperture – Il nostro tempo raccontato dai fotografi” è un’iniziativa destinata non solo agli appassionati di fotografia, ma a chiunque voglia soddisfare le proprie curiosità sul mondo, accorciare le distanze ed ampliare i propri orizzonti.

“In un mondo in cui la comunicazione diventa sempre più superficiale, la fotografia documentaristica è una testimonianza preziosa per capire il nostro tempo – spiegano in un comunicato gli organizzatori dell’iniziativa -. Fotografare ti porta sul campo, vicino ai protagonisti della storia che stai raccontando, ti obbliga a condividere con loro pezzi di vita, a creare relazioni umane, spesso profonde e significative. La foto può essere elegante o cruda, sconfinare nell’arte o restare semplice cronaca dei fatti, ma impone sempre al fotografo di immedesimarsi con ciò che gli accade intorno“.

“La relazione col soggetto è il tema principale che affronteranno nella serata inaugurale della rassegna ‘Aperture’ i tre fotografi del collettivo Clan Luca Deravignone, Matteo Neri e Francesco Rossi, nel primo incontro intitolato ‘Due persone e un obiettivo’ – continua la nota -. Gli incontri successivi ospiteranno fotografi documentaristi, genere in cui è proprio la vicinanza con il soggetto e con gli eventi a dare valore e forza alla testimonianza fotografica, da qui la scelta di porre l’accento sulla relazione per introdurre il ciclo di talk ‘Aperture'”.

Relatori

Matteo Neri – Si occupa di fotografia, grafica e comunicazione dal 2007. E’ specializzato nel ritratto in ambito fashion advertising e collabora con aziende e riviste nel settore della moda.

Francesco Rossi – Dal 2009 si divide tra fotografia di matrimonio e documentaristica. Come documentarista ha pubblicato su National Geographic Italia e riviste minori. Come matrimonialista ha avuto l’opportunità di lavorare in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera e Bermuda.

Luca Deravignone – Fotografo professionista, dal 2012 è contributor per Getty Images per le foto di viaggio. Oltre a realizzare servizi foto e video, ha organizzato corsi di fotografia, anche in collaborazione con l’Università di Siena.

Per informazioni: [email protected]