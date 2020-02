Verso il ballottaggio: Andrea Benini fa tappa a Cassarello, Salciaina e Zona Nuova

Continuano gli incontri nei quartieri di Follonica di Andrea Benini, candidato sindaco a Follonica del centrosinistra. Questa settimana appuntamento con i quartieri Cassarello e Salciaina, mentre la prossima settimana Benini farà tappa in Zona Nuova.

Giovedì 6 febbraio, alle 17, per i quartieri Cassarello e Salciaina l’appuntamento è al Bar l’Aperitivo, in via Cassarello 80, per raccogliere segnalazione e continuare a confrontarsi con i cittadini parlando dei progetti e delle proposte.

Martedì 11 febbraio, invece, incontro sempre alle 17 in Zona Nuova al Bar Jolly, in via Litoranea 33.

Il calendario degli incontri di quartiere può essere visionato anche sul sito www.andreabenini.eu o sulla pagina Facebook Andrea Benini per Follonica.