Incidente in viale Uranio: auto sbatte contro un tir, traffico in tilt

Aggiornamento ore 11.11: il tir coinvolto nell’incidente è stato rimosso dalla carreggiata e il traffico su viale Uranio è tornato a scorrere regolarmente.

Incidente in viale Uranio, all’altezza della rotonda che conduce in via Castiglionese.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un’auto abbia tentato di sorpassare da destra un tir, ma la vettura è stata stretta dal camion ed è andata a sbattere contro il marciapiede. La macchina, con a bordo due donne rimaste illese, ha subito notevoli danni.

Al momento, il traffico lungo viale Uranio è bloccato. Sul posto, sono presenti i Carabinieri per regolare la circolazione.