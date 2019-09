Incidente in paese: auto sbanda, esce di strada e finisce in una fossa

Incidente in via Marcello Innocenti, ad Orbetello.

Per cause in corso di accertamento, questa mattina un’auto è sbandata ed è uscita di strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e il personale medico del 118.