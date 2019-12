Auto esce di strada e sbatte contro un albero: grave il conducente

Incidente stradale ieri sera a Grosseto, poco dopo le 20.

Un’auto guidata da un uomo di 49 anni stava percorrendo via Andrea Del Sarto quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, è sbandata ed è uscita di strada, andando a sbattere contro un albero.

A causa dell’impatto, il conducente è finito in una fossetta laterale della strada. L’uomo è stato assistito da un pompiere libero dal servizio che stava passando nella zona dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno supportato i sanitari nella spinalizzazione del ferito e hanno messo in sicurezza l’auto, alimentata a Gpl.

L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia.