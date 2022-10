Incidente lungo la vecchia Aurelia: tre persone ferite, uomo trasportato a Siena

Incidente lungo la Strada provinciale 152 Aurelia Vecchia, nel comune di Follonica.

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.20, per cause in corso di accertamento, due auto e uno scooter si sono scontrati. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un uomo di 44 anni, portato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2, e due donne di 56 e 39 anni, trasportate in codice 1 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono intervenuti l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sassofortino, l’ambulanza della Cri di Gavorrano e i Vigili Urbani.