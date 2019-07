Incidente sulla vecchia Aurelia: auto sbanda ed esce di strada

Incidente stradale, poco dopo le 7 di questa mattina, lungo la vecchia Aurelia, sotto il viadotto di Braccagni.

Per cause in corso di accertamento, una donna guidata da una donna è uscita di strada.

La donna che era alla guida del mezzo è stata affidata alle cure del personale medico del 118 giunto sul posto.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.