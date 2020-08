Scontro tra auto e camper sulla strada della Trappola

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla strada provinciale della Trappola, a Grosseto.

Per cause in corso di verifica, un’auto ed un camper sono entrati in collisione. Nel sinistro il camper è rimasto pericolosamente in bilico appoggiato al guard rail.

Le persone all’interno dei veicoli sono state prese in cura dai sanitari del 118 presente sul posto. Per la rimozione del camper in sicurezza da parte dei vigili del fuoco è stata richiesta la chiusura temporanea della strada provinciale.

Il traffico è tornato regolare intorno alle 18:00.