Tir carico di rotoli di cellulosa si ribalta sull’Aurelia: traffico deviato

Incidente stradale sull’Aurelia, lungo la corsia sud, nei pressi di Orbetello.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri presenti sul posto, un autoarticolato che trasportava rotoli di cellulosa si è ribaltato sulla carreggiata.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estrarre l’autista del mezzo, rimasto lievemente ferito, e di consegnarlo al personale del 118 giunto sul luogo dell’incidente.

Il traffico è stato deviato sulla strada della Parrina.

La rimozione del mezzo pesante e del carico ribaltato sulla carreggiata sarà effettuata dalla autogru del comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, già sul posto.

Notizia in aggiornamento