Incidente sulla Siena-Grosseto: due uomini feriti, 54enne trasportato a Siena

Incidente lungo la Siena-Grosseto, prima dello svincolo per Roselle, all’altezza del distributore Aquila, in direzione del capoluogo maremmano, questa mattina, intorno alle 11.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono tamponate: nell’incidente sono rimasti feriti un uomo di 54 anni, trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte in codice 2 per un trauma cranico, e un uomo di 41 anni, trasportato all’ospedale Misericordia in codice 1 per alcune contusioni.

Oltre all’elisoccorso, sono intervenuti l’automedica di Grosseto, le ambulanze della Croce Rossa di Grosseto e dell’Anpas di Roselle, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.