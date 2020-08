Tamponamento a catena sull’Aurelia: traffico bloccato

Tamponamento sull’Aurelia, lungo la corsia sud, in direzione di Roma, nei pressi di Fonteblanda, nel comune di Orbetello.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, un’auto, un furgone e due autoarticolati sono entrati in collisione.

Nell’incidente tutti i conducenti e i passeggeri dei mezzi coinvolti sono rimasti incolumi, tranne piccole lievi escoriazioni valutate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti.

L’Aurelia è al momento bloccata al traffico. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente.

Notizia in aggiornamento