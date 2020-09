Incidente sulla strada di San Donato: auto esce fuori strada

Un incidente stradale si è verificato questa notte sulla strada provinciale di San Donato, nel comune di Orbetello.

Un’auto, con a bordo due persone, marito di 76 anni e moglie di 83 anni, di nazionalità austriaca, per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri, è uscita di strada. All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, hanno provveduto, in collaborazione con il personale del 118 presente, ad estrarre la donna dell’abitacolo.

La donna, è stata presa in incarico dei sanitari. La squadra dei vigili del fuoco provvederà a mettere in sicurezza il mezzo incidentato.