Incidente sulla strada della Sgrilla: tre persone ferite

Incidente sulla Strada provinciale della Sgrilla, nel comune di Capalbio.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e tre persone (due viaggiavano su una macchina, una sull’altra vettura) sono rimaste ferite.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orbetello, i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno soccorso i tre feriti.