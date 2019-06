Incidente nella notte: auto sbanda ed esce di strada, due persone ferite

Incidente stradale ieri sera lungo la strada provinciale Valmarina, nel comune di Capalbio.

Intorno alle 23, per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata ed è uscita di strada.

I due occupanti del veicolo sono stati presi in consegna dal personale medico del 118 giunto sul posto.

Sul lungo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi.