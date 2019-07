Incidente stradale, ieri sera, poco prima delle 23, a Sticciano scalo.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata ed è uscita di strada. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha soccorso il conducente.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Grosseto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.