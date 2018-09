Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7.30, sulla strada provinciale dell’Aquilaia, nel comune di Magliano in Toscana.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e sono finite nel campo vicino alla strada.

Sul posto, sono intervenuti il 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha messo in sicurezza le due macchine.

Sul luogo dell’incidente, anche i Carabinieri.