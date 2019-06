Incidente stradale, scontro tra auto e scooter: grave una persona

Incidente stradale in località Terra rossa, lungo la strada per Porto Ercole.

Per cause in corso di accertamento, uno scooter, con in sella due passeggeri, e un’auto si sono scontrati.

Uno dei due passeggeri dello scooter è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze, mentre l’altro è rimasto incolume.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Polizia stradale, la Polizia municipale e i Vigili del Fuoco di Orbetello.