Incidente nella notte: auto sbatte contro un pick up parcheggiato. Quattro giovani feriti, uno in gravi condizioni

Incidente stradale questa notte, intorno alle 2, nel centro di Saturnia, esattamente all’ingresso del paese, in via Aurinia.

Ad essere coinvolti quattro giovani del litorale romano, che erano venuti a trascorrere una serata nella località termale.

I quattro, tutti ventenni, due ragazze e due ragazzi, hanno improvvisamente sbandato mentre percorrevano la via del paese con la loro Smart ForFour, investendo in pieno un pick up parcheggiato su strada.

Tre di loro hanno subito ferite lievi, mentre le condizioni del quarto ragazzo sono molto più gravi.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, i Vigili del fuoco di Orbetello e l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato con i visori notturni vicino Saturnia.

Il ragazzo più grave è stato trasportato all’ospedale Siena, gli altri tre tutti all’ospedale di Grosseto.

Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri, perché durante l’intervento c’è stato un momento di concitazione con gli amici dei ragazzi feriti, anch’essi del litorale romano e insieme ai ragazzi coinvolti nell’incidente, che hanno avuto rimostranze verso i soccorritori del 118 e alcuni abitanti di Saturnia, accorsi per dare soccorso.

Fortunatamente gli animi si sono calmati e la calma è stata ristabilita.