Incidente a Pian D’Alma, tra i feriti anche una donna in gravidanza

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta, questa mattina poco dopo le 8, per un incidente stradale in località Pian D’Alma, nel comune di Castiglione della Pescaia, in cui sono rimaste coinvolte due auto.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha aiutato il personale medico del 118 ad estrarre uno dei feriti dall’auto, finita nella fossetta laterale alla sede stradale. Nell’altra auto è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Grosseto, così come il primo ferito, una donna in stato interessante. Sul posto anche i Carabinieri.