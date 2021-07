Incidente stradale, motociclista cade: non è in pericolo di vita

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla SS74 a 9 chilometri da Pitigliano, direzione Manciano.

Un motociclista è caduto. L’uomo è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso di Grosseto e non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre all’auto medica ed alla CRI di Pitigliano, sono intervenuti anche i carabinieri ed i vigili del fuoco.