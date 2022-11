Intervento del 118 della Asl Toscana sud est nel comune di Scansano, alle 16.30 di oggi pomeriggio, lungo la Strada Provinciale 159.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 25 anni è caduto mentre era in sella ad una moto.

Sul posto, è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Scansano, che ha trasportato il giovane in codice 2 all’ospedale di Grosseto.