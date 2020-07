Incidente stradale: scontro tra due auto, ferita una donna

Incidente stradale lungo la strada regionale 74, nel comune di Pitigliano.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 8.30 di questa mattina, due auto si sono scontrate e una vettura è finita fuori strada.

Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 62 anni, che guidava una delle due macchine e che è stata trasportata all’ospedale di Orbetello.

Sul posto, oltre ad un’ambulanza del 118, anche i Vigili del Fuoco di Orbetello.