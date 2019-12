Incidente stradale: scontro tra tre auto, cinque persone ferite

Incidente stradale a Castel del Piano.

Per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri, tre auto si sono scontrate.

Nell’impatto, cinque persone sono rimaste ferite: quattro di loro sono state trasportate all’ospedale di Castel del Piano, mentre un’altra all’ospedale di Grosseto. Fortunatamente, nessuna ha riportato ferite gravi.

Sul posto, oltre al 118 di Castel del Piano, anche i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre due persone dall’abitacolo e a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.